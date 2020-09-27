В Минобороны Карабаха рассказали о потерях в результате боёв

В ходе столкновений на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе есть погибшие и раненые. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра обороны непризнанной республики Артур Саркисян.

— Армянские вооружённые силы поразили три вертолёта, 20 БМП, 30 танков противника. Сейчас идут ожесточённые бои, — сказал Саркисян.

Он добавил, что с армянской стороны погибло 16 военных, более сотни человек ранены.