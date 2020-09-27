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В Минобороны Карабаха рассказали о потерях в результате боёв

По данным военного ведомства, идут ожесточённые бои.

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Фото © Кадр из видео Минобороны Армении

В ходе столкновений на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе есть погибшие и раненые. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра обороны непризнанной республики Артур Саркисян.

Армянские вооружённые силы поразили три вертолёта, 20 БМП, 30 танков противника. Сейчас идут ожесточённые бои, — сказал Саркисян.

Он добавил, что с армянской стороны погибло 16 военных, более сотни человек ранены.

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Алиев считает, что речь идёт о восстановлении исторической справедливости.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и в некоторых района Азербайджана.

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