В Минобороны Карабаха рассказали о потерях в результате боёв

В ходе столкновений на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе есть погибшие и раненые. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра обороны непризнанной республики Артур Саркисян.
— Армянские вооружённые силы поразили три вертолёта, 20 БМП, 30 танков противника. Сейчас идут ожесточённые бои, — сказал Саркисян.
Он добавил, что с армянской стороны погибло 16 военных, более сотни человек ранены.
Президент Азербайджана заявил о готовности покончить с проблемой КарабахаАлиев считает, что речь идёт о восстановлении исторической справедливости.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и в некоторых района Азербайджана.
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