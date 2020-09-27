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На Порошенко завели ещё одно дело на Украине. Посодействовал с кредитом для своего завода

Бывшего президента подозревают в сговоре с чиновниками из Минфина.

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Фото © Zuma / ТАСС

Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом ещё одного уголовного дела. На этот раз его подозревают в сговоре с Министерством финансов относительно госгарантий по кредиту для завода "Кузня на Рыбальском". Порошенко был его владельцем во время президентства.

По данным новостного портала "Страна.ua", Порошенко, будучи главой государства, злоупотреблял своим положением. Он якобы хотел получить неправомерную выгоду. В документах Генпрокуратуры Украины, на которые ссылается издание, сказано, что в сговоре с чиновниками из Министерства финансов он организовал получение кредита в государственном "Укрэксимбанке" для завода "Кузня на Рыбальском" на сумму 528,98 млн гривен.

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Поводом послужили последние решения президента касаемо Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

Ранее Порошенко назвал уголовные дела, по которым против него проводится проверка, мировым рекордом.

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