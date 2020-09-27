На Порошенко завели ещё одно дело на Украине. Посодействовал с кредитом для своего завода

Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом ещё одного уголовного дела. На этот раз его подозревают в сговоре с Министерством финансов относительно госгарантий по кредиту для завода "Кузня на Рыбальском". Порошенко был его владельцем во время президентства.

По данным новостного портала "Страна.ua", Порошенко, будучи главой государства, злоупотреблял своим положением. Он якобы хотел получить неправомерную выгоду. В документах Генпрокуратуры Украины, на которые ссылается издание, сказано, что в сговоре с чиновниками из Министерства финансов он организовал получение кредита в государственном "Укрэксимбанке" для завода "Кузня на Рыбальском" на сумму 528,98 млн гривен.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.