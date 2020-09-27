Актёр из "Антикиллера" и "ДМБ" умер на ступеньках театра в Москве

Российский актёр Никита Логинов скоропостижно скончался в Москве прямо у входа в родной театр "Около дома Станиславского". Артисту было всего 56 лет. По данным Пятого канала, он умер от сердечного приступа.

Логинов потерял сознание во время выхода из театра "Около дома Станиславского", где он занимал должность руководителя художественно-постановочной части. Больше в себя актёр не приходил. На место трагедии прибыли сотрудники полиции, обстоятельства случившегося выясняются.

Никита Логинов сыграл во множестве отечественных фильмов и сериалов. В числе его работ роли в "Антикиллере" и "ДМБ", а также в сериалах "Пятая стража", "Московская сага", "Неудача Пуаро", "Кризис нежного возраста".

