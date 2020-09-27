Жертвами крушения самолёта в Волгу стало два человека

Сотрудники МЧС РФ по Нижегородской области вытащили на берег обломки легкомоторного самолёта, который упал в Волгу вблизи города Кстово. В фюзеляже самолёта были обнаружены тела двух человек. Сейчас их личности устанавливаются. По данным Лайфа, это пилот Тэнцер К. и некая девушка.
— Самолёт извлечён из акватории реки Волги силами центра ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области. В результате происшествия погибло два человека (детей нет), — пояснили в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Фото © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
Два часа кружил над водой. В Нижегородской области затонул легкомоторный самолётПилот смог посадить машину на воду, и вскоре та пошла на дно.
Ранее в Каменском районе Тульской области разбился лёгкий многоцелевой самолёт "Бекас". В результате жёсткой посадки погиб управлявший машиной пилот.
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