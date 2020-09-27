Жертвами крушения самолёта в Волгу стало два человека

Сотрудники МЧС РФ по Нижегородской области вытащили на берег обломки легкомоторного самолёта, который упал в Волгу вблизи города Кстово. В фюзеляже самолёта были обнаружены тела двух человек. Сейчас их личности устанавливаются. По данным Лайфа, это пилот Тэнцер К. и некая девушка.