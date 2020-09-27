Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Жертвами крушения самолёта в Волгу стало два человека

Очевидцы рассказывали, что летательный аппарат долго кружил над водой.

27
Post cover

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Сотрудники МЧС РФ по Нижегородской области вытащили на берег обломки легкомоторного самолёта, который упал в Волгу вблизи города Кстово. В фюзеляже самолёта были обнаружены тела двух человек. Сейчас их личности устанавливаются. По данным Лайфа, это пилот Тэнцер К. и некая девушка.

Самолёт извлечён из акватории реки Волги силами центра ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области. В результате происшествия погибло два человека (детей нет), — пояснили в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Два часа кружил над водой. В Нижегородской области затонул легкомоторный самолёт

Пилот смог посадить машину на воду, и вскоре та пошла на дно.

Ранее в Каменском районе Тульской области разбился лёгкий многоцелевой самолёт "Бекас". В результате жёсткой посадки погиб управлявший машиной пилот.

Выбор редакции

Два часа кружил над водой. В Нижегородской области затонул легкомоторный самолёт

сегодня в 13:18

"Я падал три раза". Отец выжившего при падении Ан-26 заявил, что тоже попадал в авиакатастрофы

вчера в 22:10

В Москве нашли тела матери и сына в запертой квартире

сегодня в 14:08

Вслед за Арменией Азербайджан вводит военное положение. Но не на всей территории

сегодня в 14:00

Блогеров выставили на посмешище, подглядев, как на самом деле создаются их красивые фото: 7 примеров

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.