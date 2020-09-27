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Президент Азербайджана заявил о готовности покончить с проблемой Карабаха

Алиев считает, что речь идёт о восстановлении исторической справедливости.

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Фото © Савицкий Вадим / ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе является исторической задачей для страны. Он подчеркнул, что Баку не согласится на её половинчатое решение.

Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана, — сказал он на заседании Совета безопасности страны.

"Есть потери". Президент Азербайджана выступил с обращением к народу после обмена ударами с Арменией

Алиев подтвердил, что жертвами обстрелов у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стали мирные жители.

Такие слова азербайджанского лидера стали своеобразным ответом на обращение премьер-министра Армении к гражданам. Пашинян заявил о готовности народа страны дать достойный ответ на агрессию со стороны Азербайджана.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.

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