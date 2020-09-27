Президент Азербайджана заявил о готовности покончить с проблемой Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе является исторической задачей для страны. Он подчеркнул, что Баку не согласится на её половинчатое решение.
— Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана, — сказал он на заседании Совета безопасности страны.
"Есть потери". Президент Азербайджана выступил с обращением к народу после обмена ударами с АрмениейАлиев подтвердил, что жертвами обстрелов у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стали мирные жители.
Такие слова азербайджанского лидера стали своеобразным ответом на обращение премьер-министра Армении к гражданам. Пашинян заявил о готовности народа страны дать достойный ответ на агрессию со стороны Азербайджана.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.
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