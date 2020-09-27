Президент Азербайджана заявил о готовности покончить с проблемой Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе является исторической задачей для страны. Он подчеркнул, что Баку не согласится на её половинчатое решение.

— Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана, — сказал он на заседании Совета безопасности страны.