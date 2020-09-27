Два часа кружил над водой. В Нижегородской области затонул легкомоторный самолёт

В Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу. Это случилось вблизи города Кстово. По данным источника Лайфа, прохожие видели, что самолёт кружил над водой два часа.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте выясняют обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Судьба пилота неизвестна. Также пока не ясно, были ли ещё люди на борту.