Два часа кружил над водой. В Нижегородской области затонул легкомоторный самолёт

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В Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу. Это случилось вблизи города Кстово. По данным источника Лайфа, прохожие видели, что самолёт кружил над водой два часа.
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Щёлкове. Погибли двоеЛетательный аппарат упал в песчаный карьер, наполненный водой. На месте работают водолазы.
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте выясняют обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Судьба пилота неизвестна. Также пока не ясно, были ли ещё люди на борту.
Ранее в Каменском районе Тульской области разбился лёгкий многоцелевой самолёт "Бекас". В результате жёсткой посадки погиб управлявший судном пилот.
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