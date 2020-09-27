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Два часа кружил над водой. В Нижегородской области затонул легкомоторный самолёт

Пилот смог посадить машину на воду, и вскоре та пошла на дно.

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Видео © LIFE

В Нижегородской области легкомоторный самолёт упал в Волгу. Это случилось вблизи города Кстово. По данным источника Лайфа, прохожие видели, что самолёт кружил над водой два часа.

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