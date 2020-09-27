Премьер Армении обратился к нации из-за начавшихся в Нагорном Карабахе боёв

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности народа страны дать достойный ответ на агрессию со стороны Азербайджана. Такое мнение глава правительства выразил во время своего обращения к нации по ситуации в Нагорном Карабахе.

По его словам, Вооружённые силы Азербайджана продолжают нести большие потери. Премьер-министр Армении не исключил, что эскалация конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать мировой безопасности. В связи с этим он призвал международное сообщество предотвратить вовлечение Турции в военные действия в Нагорном Карабахе.