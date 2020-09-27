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Премьер Армении обратился к нации из-за начавшихся в Нагорном Карабахе боёв

Премьер не исключил, что эскалация конфликта может выйти за пределы региона.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности народа страны дать достойный ответ на агрессию со стороны Азербайджана. Такое мнение глава правительства выразил во время своего обращения к нации по ситуации в Нагорном Карабахе.

Армянский народ полностью поддерживает Арцах (название Нагорно-Карабахской Республики. — Прим. ред.) и готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана, — сказал Пашинян.

По его словам, Вооружённые силы Азербайджана продолжают нести большие потери. Премьер-министр Армении не исключил, что эскалация конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать мировой безопасности. В связи с этим он призвал международное сообщество предотвратить вовлечение Турции в военные действия в Нагорном Карабахе.

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Министр выразил в беседе с коллегами серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.

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