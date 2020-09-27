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Лавров за полдня успел обсудить Нагорный Карабах с главами МИД Армении, Азербайджана и Турции

Министр выразил в беседе с коллегами серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями.

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Сергей Лавров. Фото © МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Сначала глава МИД РФ обсудил обострение нагорнокарабахского конфликта с армянским коллегой.

Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, с поступающей информацией об убитых и раненых. Подчёркнута необходимость скорейшего прекращения огня, — сообщили в МИД РФ подробности переговоров с Мнацаканяном.

В ходе разговора с Байрамовым глава МИД РФ также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Лавров также заявил о намерении России продолжить вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ предпринимать усилия для стабилизации ситуации.

Кроме того, министр иностранных дел России обсудил ситуацию с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В ходе телефонного разговора главы МИД подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

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На кадрах уничтожается боевая техника ВС Армении.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.

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