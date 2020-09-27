Лавров за полдня успел обсудить Нагорный Карабах с главами МИД Армении, Азербайджана и Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Сначала глава МИД РФ обсудил обострение нагорнокарабахского конфликта с армянским коллегой.

— Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, с поступающей информацией об убитых и раненых. Подчёркнута необходимость скорейшего прекращения огня, — сообщили в МИД РФ подробности переговоров с Мнацаканяном.

В ходе разговора с Байрамовым глава МИД РФ также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Лавров также заявил о намерении России продолжить вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ предпринимать усилия для стабилизации ситуации.