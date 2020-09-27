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Количество жертв страшного ДТП с автобусом в Калининградской области возросло до семи

Число пострадавших также увеличилось — 14 человек госпитализированы.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Калининградской области

Число погибших и пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Калининградской области растёт. Как сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по Калининградской области Алексей Жуков, по последним данным, семь человек погибли, 14 получили различные травмы.

В результате ДТП пострадало 14 человек, семь погибших, — сказал Жуков ТАСС.

По уточнённым данным, среди жертв трагедии есть один ребёнок. Также среди погибших числятся оба водителя транспортных средств. Состояние примерно половины пострадавших оценивается как тяжёлое.

По факту страшной аварии возбуждено уголовное дело.

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Авария унесла жизни шести человек, в том числе одного ребёнка.

Напомним, столкновение грузовика с пассажирским автобусом произошло недалеко от посёлка Круглово в Калининградской области. Лайф публиковал видео с места столкновения, на кадрах видно, что от сильнейшего удара автобус буквально превратился в груду металлолома.

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