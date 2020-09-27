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В Карабахе опровергли данные о захвате Азербайджаном шести населённых пунктов

Такую информацию там сочли провокационной.

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Фото © Кадр из видео Министерства обороны Армении

Минобороны Армении заявило, что захвата шести населённых пунктов в Нагорном Карабахе не было. Такие данные ранее приводили военные из Азербайджана.

Распространённая Минобороны Азербайджана информация о том, что якобы азербайджанская армия захватила шесть населённых пунктов, не соответствует действительности, — заявили на странице военного ведомства непризнанной республики в "Фейсбуке".

Подобные сведения от Азербайджана там назвали провокацией.

Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Онлайн

С раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.

Ранее Минобороны Армении заявило, что вооружённые силы Азербайджана нанесли ракетный удар по городу Варденис, расположенному в 168 километрах от Еревана.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.

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