В Карабахе опровергли данные о захвате Азербайджаном шести населённых пунктов

Минобороны Армении заявило, что захвата шести населённых пунктов в Нагорном Карабахе не было. Такие данные ранее приводили военные из Азербайджана.
— Распространённая Минобороны Азербайджана информация о том, что якобы азербайджанская армия захватила шесть населённых пунктов, не соответствует действительности, — заявили на странице военного ведомства непризнанной республики в "Фейсбуке".
Подобные сведения от Азербайджана там назвали провокацией.
Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОнлайнС раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.
Ранее Минобороны Армении заявило, что вооружённые силы Азербайджана нанесли ракетный удар по городу Варденис, расположенному в 168 километрах от Еревана.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.
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