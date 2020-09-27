В Карабахе опровергли данные о захвате Азербайджаном шести населённых пунктов

Минобороны Армении заявило, что захвата шести населённых пунктов в Нагорном Карабахе не было. Такие данные ранее приводили военные из Азербайджана.

— Распространённая Минобороны Азербайджана информация о том, что якобы азербайджанская армия захватила шесть населённых пунктов, не соответствует действительности, — заявили на странице военного ведомства непризнанной республики в "Фейсбуке".

Подобные сведения от Азербайджана там назвали провокацией.