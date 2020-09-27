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Москва поднялась на девять строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Российская столица обошла в списке Стамбул, Прагу и Лихтенштейн.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Москва стала одним из трёх городов Восточной Европы и Центральной Азии, которым удалось улучшить позиции в рейтинге глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index) за время пандемии коронавируса. Российская столица поднялась сразу на девять пунктов, заняв 62-ю строчку, сообщает РБК.

Список самых влиятельных финансовых центров мира дважды в год составляется базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития. В прошлом году Москва занимала 71-ю строчку. Как уточнили авторы рейтинга, в нём учитываются такие показатели, как условия ведения бизнеса (наличие принципа верховенства закона, политическая стабильность и т.д.), инфраструктура (информационные технологии, транспорт и т.д.), квалифицированная рабочая сила, качество финансовой системы и даже репутация города.

Отметим, возглавил рейтинг Нью-Йорк. Второе место эксперты отдали Лондону. За ними следуют азиатские центры — китайский Шанхай и японский Токио. Пятёрку лидеров замыкает Гонконг.

Составлен рейтинг 200 крупнейших частных компаний России

Пятёрка лидеров оказалась за сферой нефтегазовой промышленности и торговли.

Как сообщал Лайф, ранее эксперты составили рейтинг качества элит в разных странах, в котором Россия заняла 23-ю строчку из 32 возможных, а по некоторым показателям признана одним из лидеров.

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