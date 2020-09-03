Составлен рейтинг качества элит в разных странах

Россия заняла 23-е место из 32 возможных в списке качества мировых элит. Рейтинг был составлен Университетом Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школой управления "Сколково". Для определения "индекса элит" использовались, например, показатели благосостояния влиятельных граждан и возможность их лоббировать свои интересы. Основной задачей исследования было выявить совокупность влияния национальных элит на общество.

— Элиты, обладающие позитивной силой развития, имеют наивысшее качество, а элиты низкого качества заметно тормозят развитие своих стран, — говорится в пояснении к исследованию.

Как подчеркнули авторы исследования, Россия получила 48,9 балла наравне с Ботсваной, но стоит на ступеньку выше. Показатели РФ отличаются значительным разбросом между разными компонентами индекса. В частности, по некоторым критериям наша страна в десятке лидеров. Например, самые высокие оценки у РФ по макроэкономической политике — инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Кроме того, отличные показатели в части налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора. А вот самые низкие оценки Россия получила за регуляторную политику.

Возглавил рейтинг с показателем 68,5 балла Сингапур. Пятёрку лидеров составляют также Швейцария (64,9 балла), Германия (64,2 балла), Великобритания (63,9 балла) и США (63,4 балла).