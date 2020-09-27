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"Бабье лето возьмёт антракт". Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Однако снижение температуры продлится недолго.

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Непривычно тёплая погода в Москве в ближайшее время сменится на пасмурную и прохладную. Такой прогноз на будущую неделю дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В понедельник бабье лето возьмёт антракт, подойдёт с запада небольшой атлантический циклон. В таких условиях небо нахмурится. Ночью без осадков, плюс 8–10 в Москве, днём не выше 13–15, по сравнению с сегодняшним днём резко похолодает, — сообщил РИА "Новости" синоптик.

Впрочем, как добавил Евгений Тишковец, прощаться с бабьим летом пока рано, столичный регион ещё увидит его "реинкарнацию". Ожидается ,что температурные показатели будут выше климатической нормы примерно на пять градусов, что соответствует температуре начала сентября.

Погода будет солнечной, без осадков вплоть до выходных включительно. Температурный фон нас будет радовать. В ночные часы в среднем плюс 5–10, а днём — до плюс 15–20 градусов тепла, — отметил Тишковец.

Синоптик рассказал, в какие регионы России придёт бабье лето

Длинным этот период, по словам метеоролога, в нынешнем году не будет.

Ранее учёные составили оптимальный режим дня для борьбы с осенней хандрой.

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