"Бабье лето возьмёт антракт". Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Непривычно тёплая погода в Москве в ближайшее время сменится на пасмурную и прохладную. Такой прогноз на будущую неделю дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— В понедельник бабье лето возьмёт антракт, подойдёт с запада небольшой атлантический циклон. В таких условиях небо нахмурится. Ночью без осадков, плюс 8–10 в Москве, днём не выше 13–15, по сравнению с сегодняшним днём резко похолодает, — сообщил РИА "Новости" синоптик.

Впрочем, как добавил Евгений Тишковец, прощаться с бабьим летом пока рано, столичный регион ещё увидит его "реинкарнацию". Ожидается ,что температурные показатели будут выше климатической нормы примерно на пять градусов, что соответствует температуре начала сентября.

— Погода будет солнечной, без осадков вплоть до выходных включительно. Температурный фон нас будет радовать. В ночные часы в среднем плюс 5–10, а днём — до плюс 15–20 градусов тепла, — отметил Тишковец.