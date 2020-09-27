Масштабный пожар охватил лес рядом с городом в Воронежской области — видео

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В Воронежской области пытаются потушить ещё один крупный природный пожар. Огонь охватил 15 гектаров леса возле второго по величине города в регионе — Борисоглебска. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, ранг сложности пожара был повышен с третьего на четвёртый.

Для автомобилистов закрыли дорогу, которая ведёт в направлении прилегающего к городу лесного массива. Дым от пожара поднимается вверх на сотни метров. Жители Борисоглебска жалуются на сильный запах горящей хвои и древесины.