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Масштабный пожар охватил лес рядом с городом в Воронежской области — видео

Жители жалуются на сильный запах дыма.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Воронежской области пытаются потушить ещё один крупный природный пожар. Огонь охватил 15 гектаров леса возле второго по величине города в регионе — Борисоглебска. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, ранг сложности пожара был повышен с третьего на четвёртый.

Для автомобилистов закрыли дорогу, которая ведёт в направлении прилегающего к городу лесного массива. Дым от пожара поднимается вверх на сотни метров. Жители Борисоглебска жалуются на сильный запах горящей хвои и древесины.

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Ситуацию усложняет сильный ветер.

Ранее Лайф публиковал видео пожара, который начался на полигоне с бытовыми отходами в Волгодонске.

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