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Армения заявила об уничтожении уже четырёх вертолётов Азербайджана

По информации военного ведомства республики, подбиты также беспилотники и танки.

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Фото © ТАСС

Минобороны Армении отчиталось об уничтожении техники и живой силы Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

По данным ведомства, уничтожено четыре вертолёта, около 15 беспилотников, 10 танков и одна боевая машина пехоты.

Бои за Нагорный Карабах. Сравним армии Армении и Азербайджана

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении. В Азербайджане же заявили, что армии достаточно имеющихся в распоряжении сил.

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