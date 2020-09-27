Армения заявила об уничтожении уже четырёх вертолётов Азербайджана

Минобороны Армении отчиталось об уничтожении техники и живой силы Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

По данным ведомства, уничтожено четыре вертолёта, около 15 беспилотников, 10 танков и одна боевая машина пехоты.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении. В Азербайджане же заявили, что армии достаточно имеющихся в распоряжении сил.