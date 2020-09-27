Всё случилось за секунды. Названа возможная причина страшного ДТП с автобусом под Калининградом

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Страшное ДТП с шестью погибшими в Калининградской области могло произойти по вине водителя рейсового автобуса. Как сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД РФ, по предварительной версии, шофёр попытался обогнать ехавшую впереди легковушку и столкнулся лоб в лоб с самосвалом.
— Рейсовый автобус двигался в сторону посёлка Янтарный, навстречу ему двигался самосвал "Рено". И на прямом участке дороги, со слов очевидцев, автобус стал объезжать, и в этот момент произошло ДТП, — уточнил представитель ведомства.
В итоге автобус столкнулся с грузовиком и задел легковушку. Три транспортных средства вылетели в кювет. Погибло шесть человек, включая одного ребёнка.
Под Калининградом в жуткой аварии погибло шесть человек. Автобус наполовину уничтожен — видеоНа месте ЧП уже находятся спасатели и несколько машин скорой помощи.
Ранее Лайф писал о серьёзной аварии на второй гонке этапа серии "Формула-2" в Сочи, в которую попали британец Джек Эйткен и итальянский пилот Лука Гьотто. После столкновения один из болидов загорелся, а гонку остановили.
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