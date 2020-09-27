Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии превысило 50 человек

Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного моста на предприятии в Подмосковье выросло. Согласно последним данным, травмирован 51 человек. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МЧС России. Ранее сообщалось о 39 пострадавших.
Рабочего погребло заживо при обрушении котлована в Москве — видео с места ЧПИз-за угрозы разрушения стенок сотрудники МЧС не могут спуститься вниз.
Напомним, что ранее в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушении надземного пешеходного перехода на территории объекта по адресу: Московская область, городской округ Ступино, посёлок Октябрьский, улица Заводская, владение 1, территория складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово".
Последствия обрушения рабочие сняли на видео. Они предполагают, что возможной причиной обрушения перехода мог стать перегруз. Работники показывали, как анкера буквально вырвало из металла.
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