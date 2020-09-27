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Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии превысило 50 человек

Причиной разрушения конструкции мог стать перегруз.

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Фото © LIFE

Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного моста на предприятии в Подмосковье выросло. Согласно последним данным, травмирован 51 человек. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МЧС России. Ранее сообщалось о 39 пострадавших.

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Из-за угрозы разрушения стенок сотрудники МЧС не могут спуститься вниз.

Напомним, что ранее в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушении надземного пешеходного перехода на территории объекта по адресу: Московская область, городской округ Ступино, посёлок Октябрьский, улица Заводская, владение 1, территория складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово".

Последствия обрушения рабочие сняли на видео. Они предполагают, что возможной причиной обрушения перехода мог стать перегруз. Работники показывали, как анкера буквально вырвало из металла.

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