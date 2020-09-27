Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии превысило 50 человек

Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного моста на предприятии в Подмосковье выросло. Согласно последним данным, травмирован 51 человек. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МЧС России. Ранее сообщалось о 39 пострадавших.

Напомним, что ранее в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушении надземного пешеходного перехода на территории объекта по адресу: Московская область, городской округ Ступино, посёлок Октябрьский, улица Заводская, владение 1, территория складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово".