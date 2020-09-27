Скончалась заболевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска

Администрация города Хабаровска сообщила, что ушла из жизни Ирина Шапиро, которая была одним из вице-мэров города. Она занималась вопросами экономики.

— На 61-м году жизни после непродолжительной тяжёлой болезни скончалась Ирина Анатольевна Шапиро, вице-мэр Хабаровска, первый заместитель мэра города по экономическим вопросам, — говорится на сайте городской администрации.

Отмечается, что о дате, месте и времени проведения церемонии прощания с Ириной Анатольевной Шапиро будет сообщено дополнительно.

Как сообщили ТАСС в администрации города, вице-мэр находилась в больнице с коронавирусом. У Ирины Шапиро на фоне инфекции обострились сопутствующие заболевания.