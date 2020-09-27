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Скончалась заболевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска

Ирине Шапиро был 61 год.

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Фото © Администрация города Хабаровска

Администрация города Хабаровска сообщила, что ушла из жизни Ирина Шапиро, которая была одним из вице-мэров города. Она занималась вопросами экономики.

На 61-м году жизни после непродолжительной тяжёлой болезни скончалась Ирина Анатольевна Шапиро, вице-мэр Хабаровска, первый заместитель мэра города по экономическим вопросам, — говорится на сайте городской администрации.

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Последний раз градоначальник появился на публике 23 августа, в День города.

Отмечается, что о дате, месте и времени проведения церемонии прощания с Ириной Анатольевной Шапиро будет сообщено дополнительно.

Как сообщили ТАСС в администрации города, вице-мэр находилась в больнице с коронавирусом. У Ирины Шапиро на фоне инфекции обострились сопутствующие заболевания.

Напомним, что в России за сутки выявлено ещё 7867 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с 20 июня.

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