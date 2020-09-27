Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле города Варденис

О раненных в результате атаки ничего не сообщается.

379

Минобороны Армении заявило, что вооружённые силы Азербайджана нанесли ракетный удар по городу Варденис, расположенному в 168 километрах от Еревана. Об этом сообщил представитель военного ведомства страны Арцрун Ованнисян на пресс-конференции.

Обстрел был не интенсивным. По другим направлениям государственной границы с Арменией ситуация спокойная, — сказал пресс-секретарь Минобороны Армении.

"Есть потери". Президент Азербайджана выступил с обращением к народу после обмена ударами с Арменией

Алиев подтвердил, что жертвами обстрелов у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стали мирные жители.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.