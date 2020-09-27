Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле города Варденис

Минобороны Армении заявило, что вооружённые силы Азербайджана нанесли ракетный удар по городу Варденис, расположенному в 168 километрах от Еревана. Об этом сообщил представитель военного ведомства страны Арцрун Ованнисян на пресс-конференции.
— Обстрел был не интенсивным. По другим направлениям государственной границы с Арменией ситуация спокойная, — сказал пресс-секретарь Минобороны Армении.
"Есть потери". Президент Азербайджана выступил с обращением к народу после обмена ударами с АрмениейАлиев подтвердил, что жертвами обстрелов у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стали мирные жители.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.
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