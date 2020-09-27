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    Под Калининградом автобус попал в ДТП, несколько человек погибло

    На месте ЧП уже находятся спасатели и несколько машин скорой помощи.

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    Видео © t.me / kenig01

    В Калининградской области недалеко от посёлка Круглово рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, погибло шесть человек. На кадрах с места ЧП видно, что часть автобуса буквально уничтожена ударом.

    В результате ДТП по состоянию на 12.40 (мск) погибло 6 человек, в том числе 1 ребенок 2011 г.р., получили травмы 8 человек, производится оказание помощи, — говорится в сообщении МЧС.

    Фото: МЧС РФ

    Фото: МЧС РФ

    Судя по кадрам с места ЧП, которые опубликованы в Telegram-канале "Калининград №1", там находятся уже спасатели и несколько автомобилей скорой помощи. Удар был такой силы, что столкнувшийся с автобусом тяжёлый грузовик опрокинулся.

    Фото: МЧС РФ

    Фото: МЧС РФ

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