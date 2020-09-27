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Джо Деменцио. Байден очень неудачно пошутил и получил новое прозвище

В Сети заметили, что заставлять политика участвовать в выборах — преступление.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уже не раз удивлял избирателей своим странным поведением и досадными ошибками. В этот раз он ввёл публику в замешательство своим необычным чувством юмора — во время выступления на конференции мэров политик прибавил себе немного лет.

Вот почему я сделал своим приоритетом на протяжении всей моей карьеры тесное сотрудничество с вами. С того времени, как я пришёл в сенат 180 лет назад, — сказал Байден и посмеялся над своей шуткой.

Странное заявление 77-летнего демократа вызвало в Сети бурное обсуждение. Некоторые пользователи стали шутить, что заставляющие Байдена баллотироваться в президенты "должны быть признаны виновными в жестоком обращении с пожилыми людьми". Другие заподозрили у политика старческое слабоумие и придумали ему новое прозвище — Джо Деменцио.

Байден ошибся и "похоронил" 200 миллионов человек

Очередную оговорку политик допустил во время критики в адрес нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Соперник Трампа на предстоящих выборах не в первый раз допускает досадные ошибки, а в его заключительной речи перед демократами и вовсе обнаружили плагиат. Президент США Дональд Трамп пригласил Байдена сдать совместный тест на наркотики.

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