Турция выразила Азербайджану поддержку на фоне боёв в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил ему поддержку в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. О разговоре глав государств сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

— Президент Турции выразил соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих Азербайджана в результате военной провокации Армении, — рассказали в администрации Алиева.

Азербайджанский лидер выразил Эрдогану признательность за соболезнования и поблагодарил за неизменную поддержку в карабахском вопросе. Он также проинформировал турецкого коллегу о ситуации в регионе.