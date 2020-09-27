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Турция выразила Азербайджану поддержку на фоне боёв в Нагорном Карабахе

Глава государства принёс коллеге соболезнования в связи с гибелью людей в регионе.

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Реджеп Эрдоган (справа) и Ильхам Алиев. Фото © Пресс-служба президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил ему поддержку в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. О разговоре глав государств сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Президент Турции выразил соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих Азербайджана в результате военной провокации Армении, — рассказали в администрации Алиева.

Азербайджанский лидер выразил Эрдогану признательность за соболезнования и поблагодарил за неизменную поддержку в карабахском вопросе. Он также проинформировал турецкого коллегу о ситуации в регионе.

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Алиев подтвердил, что жертвами обстрелов у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стали мирные жители.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении. В Азербайджане же заявили, что имеющихся в распоряжении сил армии достаточно.

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