Турция выразила Азербайджану поддержку на фоне боёв в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил ему поддержку в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. О разговоре глав государств сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
— Президент Турции выразил соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих Азербайджана в результате военной провокации Армении, — рассказали в администрации Алиева.
Азербайджанский лидер выразил Эрдогану признательность за соболезнования и поблагодарил за неизменную поддержку в карабахском вопросе. Он также проинформировал турецкого коллегу о ситуации в регионе.
"Есть потери". Президент Азербайджана выступил с обращением к народу после обмена ударами с АрмениейАлиев подтвердил, что жертвами обстрелов у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стали мирные жители.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении. В Азербайджане же заявили, что имеющихся в распоряжении сил армии достаточно.
Комментариев: 0