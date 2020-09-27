Вирусолог назвал места, где выше опасность подхватить CoViD-19

Самые небезопасные места во время эпидемии коронавируса — это маленькие магазины и общественный транспорт. Так считает профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

— Небольшие популярные магазины более небезопасны, чем супермаркеты. Транспорт, очень забитые направления, — приводит URA.ru его слова.

А также это может быть общественный транспорт. Главное правило простое и очевидное — избегать тех мест, где массово скапливаются люди.