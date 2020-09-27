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Вирусолог назвал места, где выше опасность подхватить CoViD-19

Кафе он к таковым не относит. Там люди находятся на расстоянии друг от друга.

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Фото © EPA / ТАСС

Самые небезопасные места во время эпидемии коронавируса — это маленькие магазины и общественный транспорт. Так считает профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Небольшие популярные магазины более небезопасны, чем супермаркеты. Транспорт, очень забитые направления, — приводит URA.ru его слова.

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Такой вывод ими сделан на основе гипотезы, которая была выдвинута их китайскими коллегами.

А также это может быть общественный транспорт. Главное правило простое и очевидное — избегать тех мест, где массово скапливаются люди.

В России за минувшие сутки выявлено ещё 7867 человек с коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев достигло 1 151 438.

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