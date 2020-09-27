Вирусолог назвал места, где выше опасность подхватить CoViD-19

Самые небезопасные места во время эпидемии коронавируса — это маленькие магазины и общественный транспорт. Так считает профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
— Небольшие популярные магазины более небезопасны, чем супермаркеты. Транспорт, очень забитые направления, — приводит URA.ru его слова.
Российские специалисты предложили лечить коронавирус как отравление ядомТакой вывод ими сделан на основе гипотезы, которая была выдвинута их китайскими коллегами.
А также это может быть общественный транспорт. Главное правило простое и очевидное — избегать тех мест, где массово скапливаются люди.
В России за минувшие сутки выявлено ещё 7867 человек с коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев достигло 1 151 438.
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