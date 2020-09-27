Посольство Армении в России призвало соотечественников не поддаваться на провокации

Посольство Армении в России сделало заявление по поводу вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. После сообщений об обстреле мирных граждан в дипмиссию стало поступать множество звонков и писем от соотечественников.

– Просим всех наших соотечественников, проживающих в России, быть бдительными и не принимать участие в каких-либо частных инициативах и собраниях, а в случае каких-либо провокационных проявлений, обязательно обратиться в диппредставительство, – призвали дипломаты.

В посольстве предупредили соотечественников о "полномасштабных вбросах и дезинформации в социальных сетях с целью спровоцировать различные действия", в том числе и среди армянских общин разных стран мира. Армянам настоятельно рекомендовали не поддаваться на провокации, воздержаться от распространения неофициальной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками.