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    Посольство Армении в России призвало соотечественников не поддаваться на провокации

    Дипмиссия предупредила о "полномасштабных вбросах" противника и дезинформации в соцсетях.

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    Фото © Facebook / Посольство Армении в России/ՌԴ-ում ՀՀ դեսպանություն

    Посольство Армении в России сделало заявление по поводу вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. После сообщений об обстреле мирных граждан в дипмиссию стало поступать множество звонков и писем от соотечественников.

    – Просим всех наших соотечественников, проживающих в России, быть бдительными и не принимать участие в каких-либо частных инициативах и собраниях, а в случае каких-либо провокационных проявлений, обязательно обратиться в диппредставительство, – призвали дипломаты.

    В посольстве предупредили соотечественников о "полномасштабных вбросах и дезинформации в социальных сетях с целью спровоцировать различные действия", в том числе и среди армянских общин разных стран мира. Армянам настоятельно рекомендовали не поддаваться на провокации, воздержаться от распространения неофициальной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками.

    Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Онлайн

    С раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.

    Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении. В Азербайджане же заявили, что армии достаточно имеющихся в распоряжении сил.

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