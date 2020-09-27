Минобороны Азербайджана показало видео с уничтожением армянской техники

Видео © Министерство обороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео ударов по позициям военных Армении. Это стало своеобразным ответом противнику на обнародование кадров с уничтожением азербайджанских танков.
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танковВ Нагорном Карабахе объявлено военное положение. Там заявляют о жертвах среди мирного населения.
Сообщается, что было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск. На видео демонстрируется, как снаряды попадают в технику с работающими радарами, находящуюся в подготовленном укреплении. Снято видео было с беспилотника.
Ранее Минобороны Армении заявило, что Вооружённые силы Азербайджана нанесли ракетный удар по городу Варденис, расположенному в 168 километрах от Еревана.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.
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