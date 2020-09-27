Минобороны Азербайджана показало видео с уничтожением армянской техники

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео ударов по позициям военных Армении. Это стало своеобразным ответом противнику на обнародование кадров с уничтожением азербайджанских танков.

Сообщается, что было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск. На видео демонстрируется, как снаряды попадают в технику с работающими радарами, находящуюся в подготовленном укреплении. Снято видео было с беспилотника.