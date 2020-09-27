В Кировской области под землю полностью провалился дом

Воронка в земле глубиной в десяток метров образовалась в ночь на 26 сентября на месте частного дома в деревне Дым-Дым-Омга Кировской области. Часть постройки оказалась погребена под землёй. На поверхности остались лишь сломанные деревянные перекрытия, брёвна и остатки домашней утвари.

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Как сообщил порталу ВП-ТВ главный государственный инспектор Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Дмитрий Попырин, дом был нежилой, потому в результате ЧП никто не пострадал. Как предположили в соцсетях местные жители, вероятной причиной происшествия мог стать карстовый провал, который образовался из-за вымывания пород подземными водами.

— Воронка провала образовалась в конце улицы Садовой, на бровке крутого берега озера. Это озеро имеет карстовое происхождение, и во второй половине ХХ века рядом с ним уже наблюдалось подобное явление, — сообщил в соцсетях местный житель Владимир Слесарев.