В Кировской области под землю полностью провалился дом

Воронка в земле глубиной в десяток метров образовалась в ночь на 26 сентября на месте частного дома в деревне Дым-Дым-Омга Кировской области. Часть постройки оказалась погребена под землёй. На поверхности остались лишь сломанные деревянные перекрытия, брёвна и остатки домашней утвари.
Фото © VK / Вятские Поляны
Как сообщил порталу ВП-ТВ главный государственный инспектор Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Дмитрий Попырин, дом был нежилой, потому в результате ЧП никто не пострадал. Как предположили в соцсетях местные жители, вероятной причиной происшествия мог стать карстовый провал, который образовался из-за вымывания пород подземными водами.
— Воронка провала образовалась в конце улицы Садовой, на бровке крутого берега озера. Это озеро имеет карстовое происхождение, и во второй половине ХХ века рядом с ним уже наблюдалось подобное явление, — сообщил в соцсетях местный житель Владимир Слесарев.
Рабочего погребло заживо при обрушении котлована в Москве — видео с места ЧПИз-за угрозы разрушения стенок сотрудники МЧС не могут спуститься вниз.
Напомним, ранее не менее 50 человек пострадали в результате обрушения пешеходного моста на предприятии в Подмосковье. Лайф публиковал видео последствий обрушения.
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