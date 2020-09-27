Все пострадавшие при обрушении на подмосковном предприятии оказались иностранцами

Первый секретарь Посольства Киргизии в Москве Алмаш Алтымышева подтвердила, что все пострадавшие при обрушении надземного пешеходного моста на предприятии в Ступине — граждане республики.
— Выехали на место несколько консулов, также представители МВД Киргизии и Госмиграции. Руководство фирмы заверило сотрудников посольства, что будет оказана материальная помощь, — заявила она изданию "Подъём".
Рабочего погребло заживо при обрушении котлована в Москве — видео с места ЧПИз-за угрозы разрушения стенок сотрудники МЧС не могут спуститься вниз.
Алмаш Алтымышева добавила, что ведётся работа со страховыми компаниями для оформления медицинской страховки на покрытие лечения. Пострадавших проверят на наличие трудовых соглашений. Есть вероятность, что они работали нелегально. Этим вопросом занимаются юристы.
Напомним, обрушение надземного пешеходного перехода произошло на территории складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово" в подмосковном Ступине. В результате инцидента пострадал 51 человек. Последствия ЧП рабочие сняли на видео. Они предположили, что возможной причиной обрушения перехода мог стать перегруз конструкции. Работники показывали, как анкеры буквально вырвало из металла.
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