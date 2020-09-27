Все пострадавшие при обрушении на подмосковном предприятии оказались иностранцами

Первый секретарь Посольства Киргизии в Москве Алмаш Алтымышева подтвердила, что все пострадавшие при обрушении надземного пешеходного моста на предприятии в Ступине — граждане республики.

— Выехали на место несколько консулов, также представители МВД Киргизии и Госмиграции. Руководство фирмы заверило сотрудников посольства, что будет оказана материальная помощь, — заявила она изданию "Подъём".

Алмаш Алтымышева добавила, что ведётся работа со страховыми компаниями для оформления медицинской страховки на покрытие лечения. Пострадавших проверят на наличие трудовых соглашений. Есть вероятность, что они работали нелегально. Этим вопросом занимаются юристы.