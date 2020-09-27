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В Москве нашли тела матери и сына в запертой квартире

Тревогу забил друг мужчины, когда тот долго не выходил на связь.

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

В столичном районе Хамовники в квартире нашли тела пожилой женщины и её сына. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Всё началось со звонка 43-летнего москвича. Он обратился в полицию, так как его друг не выходил на связь. Стражи порядка вместе с заявителем выехали по адресу его знакомого. Но им никто не открыл, хотя свет в квартире горел.

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Сейчас устанавливают личность погибшего и причины смерти.

Дверь взломали сотрудники МЧС. В квартире нашли тела 75-летней женщины и её 53-летнего сына без внешних телесных повреждений. Согласно выводам экспертов, пенсионерка умерла 36 часов назад. У неё было больное сердце. Её сын умер чуть позже. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. По факту случившегося начата проверка.

Ранее в морге города Белебея в Башкирии начали проверку после сообщения о том, что родственникам погибшего якобы предложили самим среди множества трупов найти нужное им тело.

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