В Москве нашли тела матери и сына в запертой квартире

В столичном районе Хамовники в квартире нашли тела пожилой женщины и её сына. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Всё началось со звонка 43-летнего москвича. Он обратился в полицию, так как его друг не выходил на связь. Стражи порядка вместе с заявителем выехали по адресу его знакомого. Но им никто не открыл, хотя свет в квартире горел.

Дверь взломали сотрудники МЧС. В квартире нашли тела 75-летней женщины и её 53-летнего сына без внешних телесных повреждений. Согласно выводам экспертов, пенсионерка умерла 36 часов назад. У неё было больное сердце. Её сын умер чуть позже. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. По факту случившегося начата проверка.