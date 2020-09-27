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Правительство Армении не исключило возможность признания независимости Нагорного Карабаха

В кабмине намерены проанализировать все сценарии развития событий.

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Фото © Government of Armenia

Правительство Армении обсудит вопрос признания Ереваном независимости непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом сообщил на чрезвычайной сессии парламента премьер-министр страны Никол Пашинян.

Мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (НКР), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьёзно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий, — заявил он.

По словам главы правительства Армении, по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжают идти боевые действия. Он уточнил, что и Ереван, и Баку терпят "ощутимые потери".

Вслед за Арменией Азербайджан вводит военное положение. Но не на всей территории

Решение должно быть утверждено президентом страны в течение 48 часов.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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