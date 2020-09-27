Правительство Армении не исключило возможность признания независимости Нагорного Карабаха

Правительство Армении обсудит вопрос признания Ереваном независимости непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом сообщил на чрезвычайной сессии парламента премьер-министр страны Никол Пашинян.

— Мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (НКР), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьёзно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий, — заявил он.