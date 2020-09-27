Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений, — говорится в сообщении.
Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОнлайнС раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.
Отмечалось, что нужно принять меры, "чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния". Главное же — нужно прекратить военные действия.
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Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и в некоторых регионах Азербайджана.
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