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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Отмечено, что главное — прекратить военные действия.

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Фото © ТАСС/Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений, — говорится в сообщении.

Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Онлайн

С раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.

Отмечалось, что нужно принять меры, "чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния". Главное же — нужно прекратить военные действия.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и в некоторых регионах Азербайджана.

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