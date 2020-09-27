Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений, — говорится в сообщении.

Отмечалось, что нужно принять меры, "чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния". Главное же — нужно прекратить военные действия.