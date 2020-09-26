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Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в Канаде

По факту катастрофы уже начато расследование.

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Фото © Twitter / CTV News

В канадской провинции Альберта потерпел крушение небольшой самолёт. Об этом сообщает телеканал CBC.

Известно, что воздушное судно разбилось в 70 километрах к юго-западу от Эдмонтона в районе города Торсби.

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Отмечается, что у пострадавшего курсанта нет переломов, только ушибы.

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы и полиция. Уже обнаружены тела двух погибших. По факту крушения лайнера начато расследование.

Ранее Лайф сообщал, что при падении легкомоторного самолёта Piper PA-46 в американском штате Техас погибло четыре человека.

Не заметил электропровода. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Тульской области

Пилот умер до приезда скорой помощи.

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