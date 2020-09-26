Французских рэперов задержала полиция во время съёмок клипа с "оружием"

Во Франции стражи порядка задержали трёх молодых рэперов, которые снимали клип с муляжами оружия в руках. Об этом сообщает Le Parisien.

Уточняется, что инцидент произошёл в коммуне Немур, которая находится недалеко от Парижа. Местные жители были обеспокоены тем, что происходило на улице, и вызвали полицию. Как утверждается, молодые люди окружили на улице окровавленного мужчину в форме и угрожали ему оружием.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что оружие у рэперов ненастоящее, а мужчина в форме был лишь участником их клипа.

Однако музыкантов всё равно задержали, младшему из них — всего 16, а старшему — 20 лет. По законодательству на улице запрещено носить даже муляжи оружия. Задержанных доставили в комиссариат, где на рэперов составили протоколы. Теперь их дальнейшую судьбу определит прокуратура.