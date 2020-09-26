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Французских рэперов задержала полиция во время съёмок клипа с "оружием"

Младшему музыканту всего 16 лет.

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Фото © ТАСС / EPA

Во Франции стражи порядка задержали трёх молодых рэперов, которые снимали клип с муляжами оружия в руках. Об этом сообщает Le Parisien.

Уточняется, что инцидент произошёл в коммуне Немур, которая находится недалеко от Парижа. Местные жители были обеспокоены тем, что происходило на улице, и вызвали полицию. Как утверждается, молодые люди окружили на улице окровавленного мужчину в форме и угрожали ему оружием.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что оружие у рэперов ненастоящее, а мужчина в форме был лишь участником их клипа.

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Мужчину уже задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств.

Однако музыкантов всё равно задержали, младшему из них — всего 16, а старшему — 20 лет. По законодательству на улице запрещено носить даже муляжи оружия. Задержанных доставили в комиссариат, где на рэперов составили протоколы. Теперь их дальнейшую судьбу определит прокуратура.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда молодые музыканты отвечают перед законом после съёмок видеоклипа. Несколько недель назад перед судом предстал подросток, которого задержали после того, как он опубликовал в Интернете клип, где снялся с полуавтоматическим пистолетом в окружении таких же вооружённых людей, "продвигающих употребление наркотиков".

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