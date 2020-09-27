В Азербайджане ввели комендантский час

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении военного положения в республике на фоне обострения ситуации у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Документ начнёт действовать в ряде регионов страны уже с 28 сентября.
— Указом президента Азербайджана вводится военное положение. Президент утвердил решение парламента, — сообщил журналистам помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.
Также в некоторых городах и регионах Азербайджана с завтрашнего дня объявлен комендантский час. С 20:00 до 05:00 мск жителям страны запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.
Вслед за Арменией Азербайджан вводит военное положение. Но не на всей территорииРешение должно быть утверждено президентом страны в течение 48 часов.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.
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