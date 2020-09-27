В Азербайджане ввели комендантский час

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении военного положения в республике на фоне обострения ситуации у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Документ начнёт действовать в ряде регионов страны уже с 28 сентября.

Также в некоторых городах и регионах Азербайджана с завтрашнего дня объявлен комендантский час. С 20:00 до 05:00 мск жителям страны запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.