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В Азербайджане ввели комендантский час

С 20:00 до 05:00 мск в некоторых регионах запрещено покидать дома без специального разрешения.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Aziz Karimov

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении военного положения в республике на фоне обострения ситуации у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Документ начнёт действовать в ряде регионов страны уже с 28 сентября.

Указом президента Азербайджана вводится военное положение. Президент утвердил решение парламента, сообщил журналистам помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

Также в некоторых городах и регионах Азербайджана с завтрашнего дня объявлен комендантский час. С 20:00 до 05:00 мск жителям страны запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

Вслед за Арменией Азербайджан вводит военное положение. Но не на всей территории

Решение должно быть утверждено президентом страны в течение 48 часов.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.

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