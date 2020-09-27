Всему виной забывчивость. Лайф узнал причину обрушения перехода на подмосковном предприятии

Трагическая случайность могла стать причиной обрушения надземного пешеходного моста на одном из предприятий в подмосковном Ступине, в результате которого травмы получили полсотни человек. Такую версию выдвинула одна из пострадавших.

Как рассказала Лайфу сотрудница предприятия, все травмированные — ночная смена цеха по упаковке продукции из шоколада. Они трудились с 11 вечера до 8 утра следующего дня. Когда же пришло время отправляться домой и люди скопились на мосту у выхода из склада, выяснилось, что бригадир забыл ключи.

— После ночной смены нам надо было уходить домой. И уходили все по этому мосту, но бригадир забыл ключи от двери и пошёл назад, а остальные остались его ждать, и я в том числе. И вот, когда он уже назад начал возвращаться, этот мост вместе с нами и упал. Меня самую первую в больницу отвезли, — рассказала Адина в интервью Лайфу.

Девушка пояснила, что на работу она устроилась через друзей, притом никакого официального оформления сотрудников не было, никаких документов она не подписывала.

— Деньги платили по факту, сразу после отработанной смены. Примерно 1600 рублей. Отработать у меня получилось примерно три смены. Работали мы там по факту, как подработка — пришёл, отработал, ушёл, — пояснила Адина.