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Всему виной забывчивость. Лайф узнал причину обрушения перехода на подмосковном предприятии

Одна из работниц рассказала, что предшествовало трагическому ЧП. Теперь во всём разбираются следователи.

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Пострадавшая Адина Абдусаламова. Фото © Соцсети

Трагическая случайность могла стать причиной обрушения надземного пешеходного моста на одном из предприятий в подмосковном Ступине, в результате которого травмы получили полсотни человек. Такую версию выдвинула одна из пострадавших.

Как рассказала Лайфу сотрудница предприятия, все травмированные — ночная смена цеха по упаковке продукции из шоколада. Они трудились с 11 вечера до 8 утра следующего дня. Когда же пришло время отправляться домой и люди скопились на мосту у выхода из склада, выяснилось, что бригадир забыл ключи.

После ночной смены нам надо было уходить домой. И уходили все по этому мосту, но бригадир забыл ключи от двери и пошёл назад, а остальные остались его ждать, и я в том числе. И вот, когда он уже назад начал возвращаться, этот мост вместе с нами и упал. Меня самую первую в больницу отвезли, — рассказала Адина в интервью Лайфу.

Девушка пояснила, что на работу она устроилась через друзей, притом никакого официального оформления сотрудников не было, никаких документов она не подписывала.

Деньги платили по факту, сразу после отработанной смены. Примерно 1600 рублей. Отработать у меня получилось примерно три смены. Работали мы там по факту, как подработка — пришёл, отработал, ушёл, — пояснила Адина.

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Из-за угрозы разрушения стенок сотрудники МЧС не могут спуститься вниз.

Напомним, не менее 50 человек пострадали в результате обрушения пешеходного моста на территории складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово" в подмосковном Ступине. Лайф публиковал видео последствий обрушения. Позднее выяснилось, что все пострадавшие при обрушении моста — граждане Киргизии.

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