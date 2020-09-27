Не выиграет никто. Горбачёв прокомментировал заново вспыхнувший конфликт в Нагорном Карабахе

Попытки любой из сторон решить проблему Нагорного Карабаха силовым путём приведут только к новым столкновениям и кровопролитию на многие годы. Такую оценку новому витку конфликта дал бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв.

— А вот если думать о том, чтобы наладились отношения и чтобы народы эти не раскалывались и не оставались в таком тяжёлом положении, надо находить, общими усилиями находить путь к дальнейшему (урегулированию. — Прим. Лайфа), — подчеркнул бывший лидер СССР в интервью РИА "Новости".

По его мнению, ситуация в регионе серьёзная, но прекратить конфликт можно. Для этого необходимо соблюсти интересы обеих сторон и чтобы сами конфликтующие хотели мира.