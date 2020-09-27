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Не выиграет никто. Горбачёв прокомментировал заново вспыхнувший конфликт в Нагорном Карабахе

По мнению бывшего лидера СССР, противоборствующим сторонам необходимо налаживать отношения.

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Попытки любой из сторон решить проблему Нагорного Карабаха силовым путём приведут только к новым столкновениям и кровопролитию на многие годы. Такую оценку новому витку конфликта дал бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв.

А вот если думать о том, чтобы наладились отношения и чтобы народы эти не раскалывались и не оставались в таком тяжёлом положении, надо находить, общими усилиями находить путь к дальнейшему (урегулированию. — Прим. Лайфа), — подчеркнул бывший лидер СССР в интервью РИА "Новости".

По его мнению, ситуация в регионе серьёзная, но прекратить конфликт можно. Для этого необходимо соблюсти интересы обеих сторон и чтобы сами конфликтующие хотели мира.

Надо сделать ставку на два народа, надо с ними пообщаться, надо сосредоточиться на том, что тут выигрыш должен быть только в том, когда оба народа получат. Но если хотят что-то разорить, разрушить, то ничего хорошего не получится, — подытожил Горбачёв.

Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Онлайн

С раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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