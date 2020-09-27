Количество жертв коронавируса на Земле превысило миллион человек

Уже более миллиона человек по всему миру умерли во время эпидемии коронавируса. США, Бразилия и Индия находятся в тройке лидеров по смертности. Такую неутешительную статистику приводит портал Worldometers, который собирает данные, основываясь на официальных сообщениях государств.

Так, например, в Соединённых Штатах число жертв коронавируса составляет 209 тысяч человек. В Бразилии вирус унёс жизни 141 тысячи местных жителей. В Индии умерло 94 тысячи человек.

Если и дальше ранжировать страны по количеству жертв опасного заболевания, то положение России выглядит сносно. В нашей стране вирус унёс жизни 20 тысяч человек. По данным сайта-счётчика, мы на 12-м месте по смертности от коронавируса. У большинства стран, которые находятся выше по списку, население куда меньше.

Сейчас во многих странах отмечается сезонный подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. К примеру, в Италии, Иране, Испании. Власти там обсуждают или уже ввели новые ограничительные меры.