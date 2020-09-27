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Утро началось со взрывов. Лайф публикует видео с одним из первых обстрелов в Карабахе

Канонада была слышна за многие километры.

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Видео © LIFE

Жители города Шуша в Нагорном Карабахе утром проснулись от звука рвущихся снарядов. Канонаду сняли на видео. На кадрах видны всполохи огня. Там находится город Степанакерт, столица непризнанной республики.

После этого обе стороны конфликта перешли к масштабным военным действиям.

Бои за Нагорный Карабах. Сравним армии Армении и Азербайджана

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

Согласно последним данным Минобороны Армении, в ходе военного столкновения Азербайджан потерял 200 военнослужащих. Уничтожено также 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников.

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