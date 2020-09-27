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Более 200 убитых. Армения привела новые данные о потерях Азербайджана

По данным Минобороны республики, подбито много техники противника.

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Фото © Кадры из видео Минобороны Армении

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе убито более 200 человек с азербайджанской стороны. Такие данные привёл представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе брифинга.

По информации Ованнисяна, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников Азербайджана.

Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Онлайн

С раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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