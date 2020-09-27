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В пригороде Парижа полицейский получил удар ножом и открыл огонь

Несмотря на ранение, офицер не дал злоумышленникам сбежать с места преступления.

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Видео © Соцсети

Двое мужчин напали на полицейского в коммуне Сен-Дени, расположенной в девяти километрах от Парижа. По данным Le Parisien, офицер получил два ножевых ранения в бедро, вмешавшись в разборки уличных торговцев контрабандными сигаретами.

Мужчины не поделили прибыльное место и решили урегулировать проблему с помощью ножей, но свидетелем драки стал полицейский. Офицер попытался задержать злоумышленников, но у тех были другие планы. Они несколько раз пырнули ножом офицера. Он успел выпустить пару пуль: одному из нападавших он попал в живот, второму — в ногу. Подоспевшее подкрепление не дало злоумышленникам сбежать.

Раненому офицеру и преступникам оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Полицейские продолжают работать на месте преступления.

Мстили туркам за убийства и брали полицию в плен. Что творили настоящие фанаты ПСЖ

После поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов в Париже начались беспорядки. Фанаты жгли машины, громили магазины и дрались с полицией. Всё это больше походило на очередную акцию Black Lives Matter, чем на искренние переживания за родную команду.

Напомним, два дня назад неизвестный с ножом напал на прохожих у здания редакции "Шарли эбдо" в Париже.

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