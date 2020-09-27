В пригороде Парижа полицейский получил удар ножом и открыл огонь

Мстили туркам за убийства и брали полицию в плен. Что творили настоящие фанаты ПСЖ После поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов в Париже начались беспорядки. Фанаты жгли машины, громили магазины и дрались с полицией. Всё это больше походило на очередную акцию Black Lives Matter, чем на искренние переживания за родную команду.