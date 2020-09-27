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Категорий: 17

Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с ситуацией в Карабахе

Военные столкновения идут на линии соприкосновения с Азербайджаном.

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Фото © Минобороны Армении / ТАСС

Власти Армении решили обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за конфликта в Нагорном Карабахе. В течение всего дня на линии соприкосновения ведутся взаимные обстрелы позиций.

Через ЕСПЧ Армения требует от Азербайджана прекратить бомбардировку гражданских объектов. Представительство республики в Европейском суде заявило о том, что необходимо воздерживаться от неизбирательных наступательных действий и от использования в качестве целей граждан, гражданских объектов и населённых пунктов.

Правительство Армении не исключило возможность признания независимости Нагорного Карабаха

В кабмине намерены проанализировать все сценарии развития событий.

Напомним, Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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