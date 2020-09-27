Трёх человек задержали в Москве из-за конфликта со стрельбой

Конфликт со стрельбой в Москве закончился задержанием его участников. В отделение полиции доставили трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух, сообщает РИА "Новости". Происшествие было в Гостиничном проезде.
— В 16:30 поступило сообщение о том, что в ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета, — цитирует агентство представителя пресс-службы столичного главка МВД России.
Житель Москвы устроил стрельбу из квартиры по полиции — видеоСудя по кадрам с места ЧП, причиной этого стал имущественный спор.
Отмечается, что пострадавших нет. Стражи порядка доставили в территориальное отделение полиции трёх человек.
Ранее в центре Москвы двое неизвестных устроили стрельбу из травматического оружия, сделав несколько выстрелов. Инцидент произошёл на улице Садовая-Кудринская.
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