Трёх человек задержали в Москве из-за конфликта со стрельбой

Конфликт со стрельбой в Москве закончился задержанием его участников. В отделение полиции доставили трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух, сообщает РИА "Новости". Происшествие было в Гостиничном проезде.

— В 16:30 поступило сообщение о том, что в ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета, — цитирует агентство представителя пресс-службы столичного главка МВД России.

Отмечается, что пострадавших нет. Стражи порядка доставили в территориальное отделение полиции трёх человек.