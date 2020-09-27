50 часов за фортепиано. Петербуржец установил мировой рекорд по продолжительности игры

Меньше месяца назад представители Книги рекордов Гиннесса зарегистрировали мировой рекорд продолжительности импровизации на фортепиано. Но пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов решил превзойти самого себя. С 25 по 27 сентября молодой человек играл без остановки 50 часов подряд.

— Чувствую себя хорошо. Об эмоциях трудно говорить, так как после марафона организм сильно истощён. Надо отдохнуть, — сообщил РИА "Новости" музыкант сразу после установления нового рекорда.

По признаниям музыканта, продержаться столь долгое время ему помогла поддержка зрителей, а также необычная локация выступления. В качестве площадки для длительной импровизации музыкант выбрал самый яркий арт-объект выставки "Сад сновидений" — огромный макет Луны, диаметр которого достигает семи метров.