50 часов за фортепиано. Петербуржец установил мировой рекорд по продолжительности игры

Меньше месяца назад представители Книги рекордов Гиннесса зарегистрировали мировой рекорд продолжительности импровизации на фортепиано. Но пианист из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов решил превзойти самого себя. С 25 по 27 сентября молодой человек играл без остановки 50 часов подряд.
— Чувствую себя хорошо. Об эмоциях трудно говорить, так как после марафона организм сильно истощён. Надо отдохнуть, — сообщил РИА "Новости" музыкант сразу после установления нового рекорда.
По признаниям музыканта, продержаться столь долгое время ему помогла поддержка зрителей, а также необычная локация выступления. В качестве площадки для длительной импровизации музыкант выбрал самый яркий арт-объект выставки "Сад сновидений" — огромный макет Луны, диаметр которого достигает семи метров.
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Ранее Лайф публиковал рассказ Руслана, как ему удалось подготовиться к мировому рекорду.
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