Лихач за рулём машины каршеринга вылетел в Москву-реку. Пришлось поплавать — видео

Водитель каршерингового автомобиля пробил ограждение в районе Озерковской набережной и упал в Москву-реку. Как стало известно Лайфу, молодому человеку удалось выбраться из идущей ко дну машины через окно.
Московский каршеринг Rentmee запер клиента в машине на два часаПриложение выдало ошибку, из-за неё пользователь не мог выбраться. Компания сообщает о техническом сбое в работе сервиса, но не выходит на связь. В этом случае клиенты имеют право самостоятельно выбираться из запертого автомобиля, в том числе разбив боковое стекло.
Горе-водитель смог самостоятельно доплыть до берега. Очевидцы с помощью верёвки вытащили замёрзшего из воды. Автомобилю повезло меньше — он медленно канул в реку.
А в подмосковной Щербинке ранее водитель устроил лобовое ДТП с машиной такси на встречной полосе и погиб.
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