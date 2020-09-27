Горилла избила сотрудницу зоопарка до полусмерти

Летальным исходом едва не завершилось нападение гориллы на сотрудницу зоопарка в Мадриде. По данным газеты ABC, женщина доставлена в больницу. Она в тяжёлом состоянии. У неё диагностирована черепно-мозговая травма, а также травмы в районе груди и переломы.
Учёные предупредили о смертельной опасности коронавируса для гориллОтмечается, что даже обычная человеческая простуда может стать для этого вида смертельным диагнозом.
Известно, что женщине 46 лет. Она работает в зоопарке. Однако подробности инцидента пока не раскрываются. Городская полиция начала расследование.
Ранее в США западная равнинная горилла по кличке Труди, которую называли самой старой в неволе, скончалась в возрасте 63 лет.
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