Горилла избила сотрудницу зоопарка до полусмерти

Летальным исходом едва не завершилось нападение гориллы на сотрудницу зоопарка в Мадриде. По данным газеты ABC, женщина доставлена в больницу. Она в тяжёлом состоянии. У неё диагностирована черепно-мозговая травма, а также травмы в районе груди и переломы.

Известно, что женщине 46 лет. Она работает в зоопарке. Однако подробности инцидента пока не раскрываются. Городская полиция начала расследование.