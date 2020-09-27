Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Горилла избила сотрудницу зоопарка до полусмерти

Женщина в тяжёлом состоянии. У неё переломаны рёбра.

26
Post cover

Фото © Pixabay

Летальным исходом едва не завершилось нападение гориллы на сотрудницу зоопарка в Мадриде. По данным газеты ABC, женщина доставлена в больницу. Она в тяжёлом состоянии. У неё диагностирована черепно-мозговая травма, а также травмы в районе груди и переломы.

Учёные предупредили о смертельной опасности коронавируса для горилл

Отмечается, что даже обычная человеческая простуда может стать для этого вида смертельным диагнозом.

Известно, что женщине 46 лет. Она работает в зоопарке. Однако подробности инцидента пока не раскрываются. Городская полиция начала расследование.

Ранее в США западная равнинная горилла по кличке Труди, которую называли самой старой в неволе, скончалась в возрасте 63 лет.

Выбор редакции

Винзавод в Испании "утонул" в 50 тысячах литров собственной продукции из-за ЧП — видео

25 сентября, 23:25

В Московском зоопарке родилось четыре амурских тигрёнка — видео

2 сентября, 06:40

Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста. Напомнил про одну проблему Франции

сегодня в 16:46

Трёх человек задержали в Москве из-за конфликта со стрельбой

сегодня в 16:55

50 часов за фортепиано. Петербуржец установил мировой рекорд по продолжительности игры

сегодня в 16:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.