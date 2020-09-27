В НАТО призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

В НАТО призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить боевые действия вдоль линии соприкосновения. С заявлением о ситуации в регионе выступил спецпредставитель генсека организации по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай.

— НАТО глубоко обеспокоено сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне Карабахского конфликта. Стороны должны немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения, — заявил Аппатурай.