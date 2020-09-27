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В НАТО призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения должны возобновить переговоры по мирному урегулированию, считают в альянсе.

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Фото © Twitter / Jens Stoltenberg

В НАТО призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить боевые действия вдоль линии соприкосновения. С заявлением о ситуации в регионе выступил спецпредставитель генсека организации по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай.

НАТО глубоко обеспокоено сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне Карабахского конфликта. Стороны должны немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения, — заявил Аппатурай.

В альянсе подчеркнули, что у конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения. В блоке призвали Азербайджан и Армению возобновить переговоры по мирному урегулированию противостояния. В НАТО также выразили поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ.

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Алиев считает, что речь идёт о восстановлении исторической справедливости.

Напомним, Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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