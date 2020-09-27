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Кадыров призвал Баку и Ереван смирить гордыню и остановить кровопролитие в Карабахе

Лидер Чечни считает, что сторонам следует отказаться от поиска виновных и дать родителям шанс видеть своих детей живыми и здоровыми.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Musa Sadulayev

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие в регионе. Он уверен, что Баку и Еревану необходимо "остановиться, сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс отцам и матерям видеть своих детей живыми и здоровыми".

По мнению главы республики, Нагорный Карабах является кровоточащей раной, которой определённые силы не дают возможность зажить. От этой боли страдает весь Кавказ, а Россия предпринимает титанические усилия для решения проблемы мирным путём переговоров. Кадыров убеждён, что для урегулирования конфликта необходимо раз и навсегда остановить военные действия.

Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое всё дальше и дальше уводит конфликт от понимания разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил, — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров призвал всё мировое сообщество, ООН, все соседние с Азербайджаном и Арменией страны и духовенство подключиться к разрешению Карабахского конфликта и вернуть мир на Кавказ.

Подбита колонна, взорваны танки. Баку и Ереван делятся видео с уничтожением военной техники друг друга

Судя по этим кадрам, армянские военные больше работают с земли, а азербайджанские активно пользуются беспилотниками.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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