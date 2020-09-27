Кадыров призвал Баку и Ереван смирить гордыню и остановить кровопролитие в Карабахе

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие в регионе. Он уверен, что Баку и Еревану необходимо "остановиться, сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс отцам и матерям видеть своих детей живыми и здоровыми".

По мнению главы республики, Нагорный Карабах является кровоточащей раной, которой определённые силы не дают возможность зажить. От этой боли страдает весь Кавказ, а Россия предпринимает титанические усилия для решения проблемы мирным путём переговоров. Кадыров убеждён, что для урегулирования конфликта необходимо раз и навсегда остановить военные действия.

— Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое всё дальше и дальше уводит конфликт от понимания разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил, — написал он в своём телеграм-канале.