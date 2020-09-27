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В Нагорном Карабахе признали потерю нескольких позиций в боях с Азербайджаном

Есть десятки погибших и раненых.

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Кадр из видео Минобороны НКР

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян на брифинге сообщил последние данные по ситуации на границе. По его словам, есть потерянные позиции в направлении Талыша и на юге.

В ходе конфликта уже десятки погибли, десятки пострадали. Он объявил о готовности воевать всей нацией, более 10 тысяч добровольцев готовы прибыть в Арцах.

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По данным Минобороны республики, подбито много техники противника.

Арутюнян уверен, что против Арцаха воюет не только Азербайджан, но и Турция, там присутствуют также турецкие военные и наёмники. Противник использует самолёты F-16 и турецкие беспилотники Bayraktar.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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