В Нагорном Карабахе признали потерю нескольких позиций в боях с Азербайджаном

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян на брифинге сообщил последние данные по ситуации на границе. По его словам, есть потерянные позиции в направлении Талыша и на юге.

В ходе конфликта уже десятки погибли, десятки пострадали. Он объявил о готовности воевать всей нацией, более 10 тысяч добровольцев готовы прибыть в Арцах.

Арутюнян уверен, что против Арцаха воюет не только Азербайджан, но и Турция, там присутствуют также турецкие военные и наёмники. Противник использует самолёты F-16 и турецкие беспилотники Bayraktar.