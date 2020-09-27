Армения проверяет информацию о сирийских боевиках в Карабахе

Министерство обороны Армении проверяет данные о сирийских боевиках, которые якобы сражаются на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе. Соответствующие сообщения сегодня с начала конфликта активно муссируются в соцсетях.
— Есть факты, которые нуждаются в уточнении. Что касается боевиков, пока утверждать не могу. Со временем мы соберём больше доказательств и будем говорить уже с более ясными доказательствами, — заявил журналистам представитель Минобороны республики Арцрун Ованнисян.
Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОнлайнС раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.
Он также заявил, что у армянской стороны есть некая информация по боевикам и вмешательстве Турции. Так, например, у Минобороны республики якобы нет сомнений, что военные Азербайджана применяют оружие турецкого производства.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил ему поддержку на фоне начала конфликта в Карабахе.
Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
Согласно последним данным Минобороны Армении, в ходе военного столкновения Азербайджан потерял 200 военнослужащих. Уничтожено также 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников.
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