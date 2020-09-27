Армения проверяет информацию о сирийских боевиках в Карабахе

Министерство обороны Армении проверяет данные о сирийских боевиках, которые якобы сражаются на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе. Соответствующие сообщения сегодня с начала конфликта активно муссируются в соцсетях.

— Есть факты, которые нуждаются в уточнении. Что касается боевиков, пока утверждать не могу. Со временем мы соберём больше доказательств и будем говорить уже с более ясными доказательствами, — заявил журналистам представитель Минобороны республики Арцрун Ованнисян.

Он также заявил, что у армянской стороны есть некая информация по боевикам и вмешательстве Турции. Так, например, у Минобороны республики якобы нет сомнений, что военные Азербайджана применяют оружие турецкого производства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил ему поддержку на фоне начала конфликта в Карабахе.