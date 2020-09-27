Минобороны Нагорного Карабаха показало на видео подбитую технику Азербайджана

Видео © Министерство обороны Нагорного Карабаха
Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики опубликовало видео с уничтоженной во время воскресных боёв азербайджанской военной техникой.
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в "Фейсбуке" заявила, что военные НКР захватили 11 единиц азербайджанской бронетехники с боекомплектами, в том числе бронетранспортёр БМП-3.
Кроме того, Степанян опровергла заявление Баку об установлении контроля над дорогой, связывающей армянский город Варденис с карабахским Мартакертом.
Подбита колонна, взорваны танки. Баку и Ереван делятся видео с уничтожением военной техники друг другаСудя по этим кадрам, армянские военные больше работают с земли, а азербайджанские активно пользуются беспилотниками.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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