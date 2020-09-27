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Минобороны Нагорного Карабаха показало на видео подбитую технику Азербайджана

А в Ереване заявили, что военные НКР захватили 11 единиц азербайджанской бронетехники с боекомплектами.

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Видео © Министерство обороны Нагорного Карабаха

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики опубликовало видео с уничтоженной во время воскресных боёв азербайджанской военной техникой.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в "Фейсбуке" заявила, что военные НКР захватили 11 единиц азербайджанской бронетехники с боекомплектами, в том числе бронетранспортёр БМП-3.

Кроме того, Степанян опровергла заявление Баку об установлении контроля над дорогой, связывающей армянский город Варденис с карабахским Мартакертом.

Подбита колонна, взорваны танки. Баку и Ереван делятся видео с уничтожением военной техники друг друга

Судя по этим кадрам, армянские военные больше работают с земли, а азербайджанские активно пользуются беспилотниками.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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