Пользователи испугались, увидев кошку со стрелой в боку, но правда заставила их улыбаться до ушей

Пользователь Артём Дерягин из Караганды показал в " Твиттере " кадры, которые заставят сжаться почти любое сердце. На фото предстала рыже-белая кошка, в боку которой торчал странный предмет. Парень уточнил, что это была стрела, но животное удалось спасти.

ШОК-КОНТЕНТ! На улице была найдена кошка, мать как минимум одного котёнка, из которой торчала стрела! Благодаря оперативным действиям неравнодушных граждан стрела была извлечена, кошка спасена, ни одна из её девяти жизней не потрачена

Пользователи пришли в ярость от увиденного и уже собирались найти и наказать живодёров. Но потом пригляделись к кадрам получше и поняли, что автор поста просто умело их разыграл. В шерсти усатой красавицы застряла не стрела, а обычный чупа-чупс, от которого она и была освобождена. Избавившись от гнёта, хвостатая мама отправилась кормить своего малыша, за чем её тоже успели заснять. И у юзеров сразу отлегло от сердца.