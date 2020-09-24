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Пользователи испугались, увидев кошку со стрелой в боку, но правда заставила их улыбаться до ушей

Юзеров обманули глаза, но они этому только рады.

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Фото © Twitter / Артём Дерягин

Пользователь Артём Дерягин из Караганды показал в "Твиттере" кадры, которые заставят сжаться почти любое сердце. На фото предстала рыже-белая кошка, в боку которой торчал странный предмет. Парень уточнил, что это была стрела, но животное удалось спасти.

Фото © Twitter / Артём Дерягин

Фото © Twitter / Артём Дерягин

ШОК-КОНТЕНТ! На улице была найдена кошка, мать как минимум одного котёнка, из которой торчала стрела! Благодаря оперативным действиям неравнодушных граждан стрела была извлечена, кошка спасена, ни одна из её девяти жизней не потрачена

Артём Дерягин

Фото © Twitter / Артём Дерягин

Фото © Twitter / Артём Дерягин

Пользователи пришли в ярость от увиденного и уже собирались найти и наказать живодёров. Но потом пригляделись к кадрам получше и поняли, что автор поста просто умело их разыграл. В шерсти усатой красавицы застряла не стрела, а обычный чупа-чупс, от которого она и была освобождена. Избавившись от гнёта, хвостатая мама отправилась кормить своего малыша, за чем её тоже успели заснять. И у юзеров сразу отлегло от сердца.

Фото © Twitter / Артём Дерягин

Фото © Twitter / Артём Дерягин

Вы тут шутите, а я реально испугался

Из комментариев

Только хотела написать... Это оказался чупа-чупс, а я уже успела проклясть извергов, которые воткнули в кошку стрелу(((

Из комментариев

Я сначала разозлилась, а потом отразозлилась обратно

Из комментариев

Этому коту пришлось удалить глаза из-за язвы, но пользователи Сети полюбили его даже таким

В связи с особенностью породы у кота нет шерсти, но это не всё, что делает его внешность необычной.

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